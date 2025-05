Tàng trữ 5 viên đạn, người đàn ông bị phạt 30 triệu đồng

Ngày 29/5, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt D.V.D. (SN 1996, trú tại phường Nghi Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An) 30 triệu đồng.

Trước đó, Công an phường Nghi Thủy phát hiện D. tàng trữ trái phép 5 viên đạn thuộc vũ khí thể thao.

Hành vi của D.V.D. vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.