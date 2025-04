Người đàn ông bị phạt 10 triệu đồng vì bạo hành con ruột

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.H.H. (SN 1987, trú tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh) do hành vi bạo lực gia đình.

Theo quyết định xử phạt, ông H. đã sử dụng công cụ có khả năng gây thương tích, cụ thể là chổi có cán gắn inox, để đánh con ruột là cháu N.Đ.L. (SN 2016), gây thương tích.

Căn cứ vào quy định và mức độ vi phạm, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định xử phạt ông N.H.H. số tiền 10 triệu đồng.