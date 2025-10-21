Tạm giữ nhóm "quái xế" xịt hơi cay tấn công người đi đường ở Hải Phòng

Sáng 21/10, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an phường Thủy Nguyên đang điều tra vụ nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, tấn công người đi đường bằng bình xịt hơi cay.

Các đối tượng lạng lách đánh võng, đua xe, nẹt pô, tự ý thay đổi kết cấu phương tiện (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 22h ngày 10/10, nhóm này điều khiển xe máy chặn, ép xe và dùng bình xịt hơi cay tấn công N.V.P. (SN 2009, trú phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng) khi p. đang lái xe máy chở một người khác.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Thủy Nguyên đã vận động các đối tượng liên quan ra trình diện. Đến nay, 8 người đã đến đầu thú và thừa nhận hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm này gồm: Đỗ Văn T. (SN 2009), Trần Nguyên V. (SN 2007), Nguyễn Phú Tuấn K. (SN 2006, cùng trú phường Hòa Bình); Vũ Đình B. và Nguyễn Phú Vũ Ph. (SN 2008, trú phường Bạch Đằng); Trần Văn H. (SN 2009, trú phường Thiên Hương); Đặng Khắc D. (SN 2008, trú phường Lê Ích Mộc) và Đinh Quang Th. (SN 2004, trú phường An Hải, TP Hải Phòng).

Các đối tượng đã giao nộp một bình xịt hơi cay và ba xe máy dùng trong vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự sáu người để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.