Điều tra nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí gây náo loạn Hải Phòng

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Hải Phòng cho biết, khoảng 2h ngày 28/9, nhóm nam nữ thanh thiếu niên điều khiển xe máy, xe máy điện di chuyển qua nhiều tuyến đường như Hồ Sen – Võ Nguyên Giáp – Bùi Viện – Trường Chinh – Lê Duẩn – Nguyễn Lương Bằng – Mạc Đăng Doanh – Phạm Văn Đồng.

Hành vi của nhóm đối tượng qua trích xuất hình ảnh từ camera giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, nhóm thanh, thiếu niên trên mang theo dao kiếm, chai thủy tinh, súng bắn đạn bi sắt, phóng nhanh, lạng lách, gào thét và đánh nhau, gây mất an ninh trật tự.

Trong quá trình này, một số người đi đường bị nhóm đối tượng tấn công bằng hung khí, dẫn đến thương tích. Nhận định đây là hành vi nguy hiểm, gây bức xúc dư luận, CSHS Công an Hải Phòng đã khẩn trương xác minh, bắt giữ và tạm giữ nhiều người liên quan.

Cơ quan công an đề nghị người dân cung cấp hình ảnh, video từ camera hành trình ghi lại đặc điểm nhóm đối tượng để hỗ trợ điều tra. Những người tham gia vụ việc được yêu cầu đến trình diện tại Phòng CSHS (số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng) và khai báo thành khẩn để được xem xét khoan hồng.

Người dân có thông tin liên hệ cán bộ Nguyễn Văn Thành, Đội CSHS đặc nhiệm, số điện thoại 0368.806.879.