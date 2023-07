Tạm giữ hình sự nữ giám đốc bán đất ảo

Ngày 2/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Huyền (SN 1989, trú phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Huyền là Giám đốc công ty TNHH Hoàng Anh Land QB. Từ năm 2022 đến tháng 4/2023, với đặc thù hoạt động kinh doanh, biết được thông tin nhiều thửa đất, đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trần Thị Huyền tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Bình).

Huyền đã dùng thủ đoạn gian dối như: bán đất không có thật, đất không thuộc quyền sở hữu của mình, một thửa đất bán cho nhiều người... Bước đầu làm rõ, đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Huyền khai nhận do cần tiền để trả nợ cá nhân nên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.