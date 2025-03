Tạm giữ 6 nghi can đánh nam sinh chấn thương sọ não ở Đồng Nai

Tối 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ thêm 5 nghi can liên quan đến vụ nam sinh bị đánh hội đồng đến chấn thương sọ não, để điều tra về hành vi giết người.

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Tân Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) tạm giữ một nghi can và truy bắt các đối tượng còn lại.

Đến nay, công an đã tạm giữ hình sự 6 nghi can. Bước đầu, những người liên quan thừa nhận hành vi của mình.

Nam sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết, trưa cùng ngày, bệnh viện cấp cứu một nam sinh trong tình trạng bị thương khá nặng vùng đầu. Kết quả chụp CT cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não (nứt sọ, tụ máu bầm). Nam sinh đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh một nam sinh trên đường đi học về bị 4 thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công vào vùng đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gục xuống đường, nhóm đối tượng rời đi, nam sinh được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Nam học sinh bị đánh là N.M.T. (17 tuổi, học sinh một trường THCS-THPT ở TP Biên Hòa). Thời điểm xảy ra vụ việc, T. đang trên đường đi học về nhà. Sau khi nhận tin báo, người nhà nam sinh nhanh chóng có mặt tại bệnh viện.