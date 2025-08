Nhóm thanh niên dùng hung khí nóng tấn công người đi đường giữa đêm

Các đối tượng gồm N.T.H. (17 tuổi), P.T.K.L. (16 tuổi, cùng trú tại xã Hải Lựu, Phú Thọ) và N.V.T. (22 tuổi, xã Phú Lương), H.T.T. (19 tuổi, xã Bạch Xa), H.D.K. (17 tuổi, xã Sơn Dương), đều thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, anh Đ.M.Q. (trú ở xã Bình Tuyền) điều khiển xe máy chở anh P.V.Đ. (trú ở xã Tam Dương) tới ngã ba đường tỉnh lộ 310 giao đường tỉnh lộ 310B (thuộc Tổ dân phố Bảo Sơn, xã Bình Tuyền) bị một nhóm thanh niên đi trên hai xe máy vượt lên từ phía sau áp sát.

Một đối tượng bất ngờ dùng tuýp sắt vụt vào vùng gáy khiến anh Q. mất lái, đâm vào cột điện, bị thương ở vùng mặt và đầu; xe máy hư hỏng nặng. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hung khí nóng được các đối tượng sử dụng để gây thương tích cho người đi đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Tuyền triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nhóm đối tượng gây án.

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau, danh tính và nơi ở của cả 5 nghi phạm được công an làm rõ.

Từ kết quả đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích, trong đó 2 bị can bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.