Tạm giam thiếu niên quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi ở TPHCM

Ngày 25/8, Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức đang tạm giam N.P.C. (17 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi Quan hệ với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, tối 22/8, bà T.T.N.T. (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đến Công an phường Hiệp Bình Chánh trình báo về việc C. có hành vi giao cấu với con gái bà là em P.H.B.H. (13 tuổi).

Theo trình báo, con gái bà T. quen biết C. hơn 1 năm qua mạng xã hội. Trong thời gian đó C. đã có hành vi quan hệ tình dục với H. Sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã lên cơ quan công an trình báo.

Công an đã mời C. lên trụ sở làm việc. Tại đây C. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an phường Hiệp Bình Chánh đã bắt tạm giam, lập hồ sơ chuyển lên Công an TP Thủ Đức thụ lý theo quy định.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Thủ Đức phối hợp với UBND TP Thủ Đức đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân. Hiện sức khỏe và tâm lý em H. đã ổn định.