Sát hại chủ quán cà phê đèn mờ sau khi "vui vẻ"

Ngày 17/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo bị cáo Nguyễn Minh Ti (32 tuổi, quê Tiền Giang) mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị cáo Ti lĩnh án tử hình (Ảnh: X.D.).

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Ti là đặc biệt nguy hiểm, một lúc phạm nhiều tội. Hành vi của người này đã xâm phạm trực tiếp tới tính mạng, tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu tới trật tự xã hội. Xét thấy, bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên HĐXX quyết định tuyên phạt anh ta mức án cao nhất.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 6/12/2021, bà L.T.K.C. chủ một ngôi nhà ở ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM phát hiện cô gái nằm gục chết trong nhà, cũng là quán cà phê mà bà cho thuê mặt bằng kinh doanh.

Qua xác minh, nhà chức trách làm rõ danh tính của nạn nhân là chị N.T.O. (sinh năm 1985, quê Kiên Giang). Chị này thuê nhà của bà C. từ tháng 10/2021 để kinh doanh quán cà phê, massage kích dục.

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an TPHCM nhanh chóng điều tra hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác. Nhà chức trách khoanh vùng được Nguyễn Minh Ti là hung thủ sát hại chị O.

Các trinh sát chia thành nhiều mũi truy bắt tại nơi tạm trú của Ti ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và tại quê ở Tiền Giang nhưng anh ta không có mặt ở những nơi này.

Công an TPHCM mở rộng phạm vi truy bắt, phối hợp cùng công an các địa phương để lần theo dấu vết. Chỉ sau 30 giờ gây án, Ti đã bị bắt khi đang lẩn trốn trong một khách sạn ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Tại tòa anh ta khai, sáng 6/12/2021, Ti di chuyển từ huyện Bình Chánh tới TP Thủ Đức để xin việc làm phụ nhưng không được. Trước khi đi, anh ta mang theo 1 con dao rọc giấy.

Trưa cùng ngày, Ti đi quanh khu vực huyện Hóc Môn để kiếm việc làm. Khi tới một quán cà phê không tên tại xã Bà Điểm, anh ta thấy chị N.T.O. mặc đầm đỏ nên đi vào quán. Tại đây, 2 người thỏa thuận "vui vẻ" với giá 150.000 đồng.

Sau khi "vui vẻ", Ti thấy chị O. có nhiều nữ trang nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Nam bị cáo rút dao dí vào hông người phụ nữ và nói "đứng im, cướp đây. Ngay lập tức, chị O. chống cự, quay lại cào vào mặt bị cáo.

Chống trả được một lúc, chị O. bị Ti dùng khăn bịt miệng cho đến chết. Lúc này, thanh niên 32 tuổi lấy vàng, điện thoại của nạn nhân rồi thay đồ dính máu, rời khỏi hiện trường.

Số nữ trang cướp được, anh ta bán cho 2 người tại Tiền Giang với giá 7,5 triệu đồng rồi đem "nướng" hết vào game, thuê phòng nghỉ.