Truy tìm kẻ liên quan trực tiếp đến vụ mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra tại phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương).

Cao Văn Lợi (Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định Cao Văn Lợi (SN 1985, ngụ xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An) liên quan trực tiếp đến vụ án trên và ra thông báo truy tìm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân thấy Cao Văn Lợi ở đâu báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương theo số điện thoại 0693.509.919 hoặc thông báo cho điều tra viên Trần Văn Tài - số điện thoại 0987.757.561.