"Yêu râu xanh" 2 lần quan hệ với bé gái 12 tuổi

Ngày 18/11, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh (34 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị can Nguyễn Tuấn Anh (Ảnh: CTV).

Theo điều tra ban đầu, tháng 6/2025, thông qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội, cháu T.N.K.M. (12 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) kết bạn và nói chuyện với Nguyễn Tuấn Anh.

Sau thời gian trò chuyện, nhắn tin qua lại, giữa Tuấn Anh và M. nảy sinh quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ.

Đến ngày 27/6, Anh lái ô tô chỗ đến chở M. đi chơi. Cả hai đến một khách sạn trên địa bàn phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, cả hai thuận tình quan hệ với nhau một lần.

Trên đường đưa M. về nhà, giữa Anh và bé M. tiếp tục quan hệ trên ô tô của Anh một lần nữa.

Sau đó, mẹ cháu M. phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an.

Qua làm việc, Nguyễn Tuấn Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.