Tạm giam gã "yêu râu xanh" 3 lần xâm hại con gái ruột

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Quý (SN 1978, trú xã Bình Phú) để điều tra về hành vi Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, Quý và chị L.T.K.H. (SN 1988, ngụ xã Phong Thạnh) sống chung như vợ chồng vào năm 2010.

Sau thời gian chung sống, cả hai có một con chung là cháu L.N.T. (15 tuổi).

Đến năm 2012, Quý và chị H. chia tay nên cháu T. về sống với ông bà ngoại.

Tháng 6/2025, Quý đón cháu T. về nhà nuôi dưỡng. Thời gian sống cùng nhà, Quý đã 3 lần thực hiện giao cấu với con gái ruột.