Bé gái 13 tuổi bị 2 "người yêu trên mạng" xâm hại dẫn đến mang thai

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt kết luận điều tra để đề nghị truy tố đối với 2 bị can Nguyễn Văn Tấn (SN 2002) và Lê Văn Né (SN 1999) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, em L.T.A.T. (13 tuổi, ngụ xã An Phước) phát sinh tình cảm yêu đương với Tấn qua mạng xã hội Facebook.

Từ tháng 10/2024 đến tháng 6/2025, Tấn đã 6 lần quan hệ tình dục với em T.. Đến ngày 9/6/2025, Tấn và bé gái chia tay, cả hai không liên lạc nhau nữa.

Sau đó, cũng qua Facebook, T. quen biết và phát sinh tình cảm yêu đương với Né. Từ ngày 13/8/2025 đến ngày 10/9/2025, Né đã quan hệ tình dục với em T. 9 lần.

Sự việc được gia đình phát giác khi T. mang thai được khoảng 15 tuần và mẹ bé gái đã làm đơn tố giác với cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cả hai đối tượng đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả giám định, thai nhi em T. mang trong bụng và Tấn có quan hệ huyết thống cha con.