Xâm hại 2 bé gái, bảo vệ trường tiểu học ở TPHCM lĩnh án

TAND TPHCM vừa tuyên phạt bị cáo Trần Chánh Thành (68 tuổi, bảo vệ) 23 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo HĐXX hành vi của bị cáo Thành là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tới 2 cháu nhỏ nên cần phải xử lý nghiêm.

Bị cáo Thành lĩnh 23 năm tù (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo cáo trạng, Trần Chánh Thành từng làm bảo vệ tại một trường tiểu học thuộc phường 2, quận 5 (cũ). Trong quá trình làm việc, lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà M. (mẹ của hai cháu Đ., T., lần lượt sinh năm 2013 và 2016, học sinh của trường), Thành đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với 2 nạn nhân này.

Đến ngày 7/8/2024, ông T. (cha ruột của 2 cháu) nhận thấy Đ. có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. Sau khi nghe con gái kể sự việc bị xâm hại, ông đã đến cơ quan công an trình báo.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Thành thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi hiếp dâm, dâm ô đối với hai trẻ.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai ban đầu, bản tự khai của bị cáo, lời khai của các bị hại, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, kết hợp cùng kết quả thực nghiệm điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Chánh Thành đã thực hiện các hành vi phạm tội nêu trên.