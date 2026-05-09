Say rượu đến mất nhận thức, bé gái bị kẻ xấu xâm hại

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ dâm ô người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn xã Trại Cau.

Theo cơ quan chức năng, Đ.T.L. (26 tuổi) đã rủ T.T.A.T. (dưới 16 tuổi) cùng một số thanh niên đến nhà ăn uống, hát karaoke. Sau khi sử dụng nhiều rượu bia, A.T. rơi vào trạng thái say xỉn, không còn khả năng nhận thức và nằm gục tại sân nhà.

Lợi dụng tình trạng nạn nhân không thể tự vệ, L. đã đưa T. vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục trái ý muốn nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân. Toàn bộ sự việc diễn ra khi nạn nhân không còn khả năng nhận thức do ảnh hưởng của rượu bia.

Vụ việc bị phát hiện khi người thân của T. đến đón và chứng kiến tại hiện trường. Ngay sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận tin báo, khẩn trương vào cuộc điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Đ.T.L. đã thừa nhận hành vi.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em về kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hạn chế tham gia các buổi tụ tập có sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích.

Đối với thanh thiếu niên, cần nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh, tránh để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm. Mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến hành vi xâm hại tình dục cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.