Tài xế xe thư báo chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ

Sáng 11/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ nam tài xế chết trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được xác định là T.Q.Đ. (33 tuổi, tài xế xe thư báo).

Thông tin ban đầu, sau một ngày những người trong công ty không thấy tài xế Đ. đến nhận hàng để đi giao cho khách, họ gọi điện thoại nhiều lần nhưng anh không nghe máy.

Khu vực dãy trọ nơi anh Đ. treo cổ tự tử (Ảnh: Thanh Nguyễn).

Nghi có chuyện chẳng lành, tối 10/10, nhân viên công ty lần theo định vị, thấy xe đang đậu ở đường D19, khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).

Vào trong phòng trọ kiểm tra, nhân viên phát hiện anh Đ. đã tử vong trong tư thế treo cổ ở trên gác.

Công an TP Thuận An đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.