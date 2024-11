Tài xế taxi xịt hơi cay vào khách ở Đà Lạt ra trình diện công an

Ngày 20/11, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với Nguyễn Đăng N. (29 tuổi, trú tại phường 5, thành phố Đà Lạt) về việc người này có liên quan vụ xịt hơi cay vào khách.

Theo thông tin, anh N. đến cơ quan công an trình diện sau nhiều ngày rời khỏi nơi cư trú. Làm việc với công an, bước đầu anh N. khai nhận dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt hành khách do 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Tài xế taxi Nguyễn Đăng N. (áo đen) làm việc với cơ quan công an (Ảnh: L. Tiến).

Khi đưa 3 vị khách về đến khách sạn, anh N. đề nghị khách trả tiền nhưng 2 bên không thỏa thuận được mức giá chuyến xe nên xảy ra cự cãi. Anh N. sau đó xịt hơi cay vào mặt hành khách.

Về nguồn gốc bình xịt hơi cay, anh N. khai nhận có được do một vị khách để quên trên xe vào 2 tháng trước.

Công an thành phố Đà Lạt đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N. trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trước đó, Dân trí thông tin, rạng sáng 16/11, ông N.A.T. (59 tuổi, trú tại phường 4, thành phố Đà Lạt) cùng 2 người khác (du khách đến từ Hà Nội) nhờ chủ quán ốc đặt giúp taxi để về khách sạn.

Ít phút sau, nhóm người lên taxi mang biển số 61A-455.41 về khách sạn trên đường Ngô Thì Sỹ, phường 4, thành phố Đà Lạt.

Khoảng 1h15 cùng ngày, khi xe về tới khách sạn, tài xế và ông T. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi. Lúc này, tài xế dùng bình xịt hơi cay vào mặt ông T. và bạn ông này.