Nam thanh niên “báo chốt” xử lý nồng độ cồn bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 13/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Đồng Tiến phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải công khai dòng trạng thái có nội dung “báo chốt”, thông tin về vị trí lực lượng Cảnh sát giao thông đang kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Qua xác minh, công an xác định người đăng tải nội dung trên là anh V.T.T. (SN 1990, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan công an làm việc với anh T. (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quá trình làm việc với cơ quan công an, anh V.T.T. thừa nhận đã đăng tải bài viết nhằm thông báo cho người thân, bạn bè trên Facebook biết vị trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ để tránh né việc bị kiểm tra, xử lý.

Công an xã Đồng Tiến đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh V.T.T về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.