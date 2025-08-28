Đi mua xe máy, người đàn ông "vứt" người yêu lại rồi lái xe bỏ đi

Ngày 28/8, anh Phạm Bá Quang (SN 1995), chủ cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết đã tố cáo một vị khách có hành vi chiếm đoạt tài sản đến cơ quan công an.

Theo trình bày của anh Quang, khoảng 9h ngày 27/8, cửa hàng đón một cặp nam nữ đến mua xe máy. Trước đó một ngày, cặp đôi này đã đến đây xem xe và có trao đổi qua Zalo với nhân viên cửa hàng.

Người đàn ông điều khiển xe máy ra đường, phóng đi, để lại người yêu quen qua mạng (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong cả 2 lần đến cửa hàng, cặp đôi này đều gọi nhau là vợ, chồng và không có biểu hiện gì bất thường.

Sau khi xem xét 2 chiếc xe cũ, người đàn ông lái xe máy nhãn hiệu Kawasaki Ninja 300 của cửa hàng ra đường rồi phóng đi luôn, trong khi người phụ nữ vẫn ở lại cửa hàng.

Bất ngờ với hành động của khách hàng, anh Quang gọi vào tài khoản Zalo liên hệ trước đó thì người đàn ông bắt máy, cho biết đang đi thử xe và rất hài lòng. Lúc này, người phụ nữ đi cùng và xe máy của họ vẫn đang ở cửa hàng nên anh Quang yên tâm.

Sau 30 phút không thấy khách quay lại, anh Quang tiếp tục gọi. Vị khách trả lời đang trên đường quay lại cửa hàng, bảo anh Quang chuẩn bị giấy tờ để hoàn tất việc mua bán.

Gần một tiếng sau, vị khách vẫn mất hút. Anh Quang tiếp tục gọi điện nhưng không liên lạc được. Lúc này, anh mới nhận ra có khả năng bị lừa mất xe nên giữ người phụ nữ đi cùng vị khách kia lại.

Theo thông tin người phụ nữ này cung cấp, chị tên là T.T. (SN 1988), người ở xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Người đàn ông đi cùng chị là người yêu, quen nhau trên mạng từ nhiều tháng trước. Theo giới thiệu, anh này tên Duy, người Cà Mau, làm việc tại TPHCM.

Kinh doanh xe máy nhiều năm, lần đầu tiên anh Quang gặp trường hợp khách phóng xe đi mất (Ảnh: Hoàng Lam).

Cũng theo lời chị T., cách đây ít ngày, anh Duy ra Nghệ An gặp gỡ gia đình người yêu, có mượn chị T. chiếc điện thoại để giải quyết công việc. Ngày 26/8, anh Duy rủ chị T. từ xã Quỳ Hợp đến cửa hàng của anh Quang để mua xe máy.

“Chị T. nói có hình ảnh một số giấy tờ của người đàn ông tên Duy trong điện thoại nhưng chiếc điện thoại anh này đang giữ. Chị ta không biết nhiều thông tin về người này, cũng không biết việc trao đổi, mua bán xe giữa anh ta và cửa hàng. Chị T. không biết người yêu mình đi đâu, cũng không có cách gì liên lạc được”, anh Quang nói.

Theo chủ cửa hàng, chiếc xe máy bị khách lấy đi có giá trị khoảng 50 triệu đồng. Kinh doanh nhiều năm, nhưng lần đầu tiên anh Quang gặp trường hợp “bỏ người yêu lại để chiếm đoạt xe”, như thế này.

Cùng với trình báo vụ việc, anh Quang cũng trích xuất camera và bàn giao chị T. cho Công an phường Vinh Lộc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an phường Vinh Lộc, xác nhận đã nhận được trình báo của anh Phạm Bá Quang và đang xác minh.