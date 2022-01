"Sugar Baby" gắn mác sinh viên, "Daddy" muốn vui vẻ phải đặt hàng trước

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) triệt phá đường dây môi giới mua bán dâm qua mạng xã hội.

Hai đối tượng Nguyễn Trung Kiên (phải) và Bùi Anh Quân (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phối hợp Phòng 5 - A05 phát hiện hoạt động môi giới mại dâm của nhóm đối tượng qua ứng dụng Telegram. Nhóm có khoảng 4.000 thành viên và luôn chào hàng các "Sugar Baby" là sinh viên, nhân viên công sở.

Các khách mua dâm (Daddy) phải liên hệ trước với người môi giới để đặt hàng trước và thỏa thuận giá tiền, sau đó đối tượng môi giới sẽ cho kết nối cho 2 bên.

Kết thúc "hợp đồng", "Baby" sẽ phải chuyển 30% tổng số tiền thu của khách cho đối tượng quản lý, môi giới. Trong đó, số tiền "Daddy" phải trả dao động từ 3-10 triệu đồng tùy theo các gói thỏa thuận.

Chiều ngày 12/1, các tổ công tác của Công an quận Hà Đông phối hợp Phòng 5 - Cục A05 đã tiến hành các biện pháp kiểm tra hành chính, triệu tập, khám xét 5 địa điểm là nơi mua bán dâm, nơi ở của các đối tượng.

Tại Hà Nội, cơ quan công an triệu tập, khám xét nơi ở của Nguyễn Trung Kiên (SN 1980, trú tại Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại Nghệ An, cơ quan công an triệu tập 2 đối tượng môi giới là Bùi Anh Quân (SN 2001, trụ tại Hưng Lộc, Vinh, Nghệ An) và Phạm S.A. (SN 2001, trú tại Vinh, Nghệ An).

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ khoảng 200 triệu đồng, hàng chục thiết bị điện tử, hàng chục thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của các đối tượng.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 7/2021, Bùi Anh Quân và Nguyễn Trung Kiên bàn bạc lập nhóm Telegram mục đích môi giới giữa "Baby" và "Daddy" trên mạng internet.

Theo thỏa thuận, Quân tìm "Baby" có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội để "vui vẻ" với khách, giá từ 3-5 triệu đồng/lượt (tùy theo nhu cầu). Sau khi bán dâm, "Baby" phải trả 30% trên tổng số tiền nhận của khách cho Quân và Kiên, để mỗi đối tượng chia nhau 15%.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.