Sơn nữ sập bẫy buôn người vì tin "việc nhẹ lương cao, hết 3 năm được về"

Ngày 31/7, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cụt Thị Tuyết (35 tuổi) và Cụt Thị Liên (32 tuổi), cùng trú huyện Kỳ Sơn về tội Mua bán trẻ em.

Theo tố cáo của chị L.T.X. (22 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn), vào năm 2016, chị bị Tuyết và Liên lừa bán sang Trung Quốc.

Thời điểm đó, biết ông L.V.T. (bố của X.) đang cần tiền làm nhà, Tuyết và Liên tìm đến thuyết phục ông này cho con gái đi Trung Quốc làm việc.

Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết tại cơ quan cảnh sát điều tra (Ảnh: Phạm Thủy).

Để ông T. tin tưởng, Tuyết và Liên cho biết công việc ở Trung Quốc không vất vả, lương lại cao, nếu cho con gái đi gia đình còn được nhận 100 triệu đồng, sau 3 năm sẽ được đón X. về.

Tưởng thật, ông L.V.T. đồng ý cho cô con gái lúc đó mới 14 tuổi theo Tuyết và Liên đi Trung Quốc làm việc.

Sau khi đưa X. sang bên kia biên giới, Tuyết và Liên bàn giao cho một người phụ nữ (chưa xác định được lai lịch). Người này bán X. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 250 triệu đồng để làm vợ.

Trong quá trình sống ở nhà chồng, X. bị quản thúc, ép lao động khổ sai. Tháng 6 vừa qua, lợi dụng nhà chồng sơ hở, L.T.X. bỏ trốn về Việt Nam.

Từ tố cáo của nạn nhân, Công an huyện Kỳ Sơn đã lập chuyên án đấu tranh. Vừa qua, đơn vị này phối hợp Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết khi hai người phụ nữ này đi làm công nhân ở các địa phương khác nhau.

Quá trình đấu tranh của công an, Liên và Tuyết thừa nhận việc bán X. sang Trung Quốc theo đơn đặt hàng. Người đặt hàng trả cho Tuyết và Liên 110 triệu đồng.

Cụt thị Tuyết và Cụt Thị Liên trả cho bố nạn nhân 100 triệu đồng, còn 10 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Vụ việc xảy ra năm 2016, khi X. mới 14 tuổi. Thời điểm này Luật hình sự năm 1999 đang có hiệu lực, do đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn khởi tố Cụt Thị Tuyết và Cụt Thị Liên về tội Mua bán trẻ em.