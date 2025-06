Sinh viên năm cuối "khởi nghiệp" bằng lừa đảo bán ô tô cũ

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Bá Khánh Toàn (22 tuổi), trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An do có hành vi lừa đảo qua mua bán ô tô cũ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Toàn đang là sinh viên năm 4 của một trường đại học tại thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng Nguyễn Bá Khánh Toàn tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Đầu năm nay, Toàn do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh việc sẽ lừa đảo người khác bằng việc đăng bán ô tô cũ lên mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Toàn đã mua 3 sim rác và mượn 2 tài khoản ngân hàng của bạn để thực hiện việc lừa đảo. Nam sinh viên này đã vào các hội nhóm mua bán ô tô cũ trên mạng xã hội Facebook để lưu lại các hình ảnh về ô tô cùng các giấy tờ đăng ký xe.

Tiếp đó, Toàn còn thuê người làm giả giấy đăng ký xe, các loại giấy tờ khác và lập các tài khoản Facebook, Zalo ảo đều trùng tên với tên của những người bạn cho mượn tài khoản ngân hàng.

Việc này nhằm cho các bị hại tin tưởng khi thấy các thông tin mua, bán xe đều là chính chủ. Khi có người mua xe, Toàn yêu cầu chuyển tiền đặt cọc 5-10 triệu đồng vào số tài khoản mà Toàn mượn của bạn. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Toàn lập tức chặn, cắt đứt mọi liên lạc.

Với thủ đoạn này, Toàn đã lừa 28 người chiếm đoạt tổng số tiền gần 140 triệu đồng.

Cơ quan công an đang mở rộng vụ án và đề nghị những ai là bị hại của Toàn cần sớm liên hệ công an để được hướng dẫn, xử lý.