Ngày 26/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã có quyết định tạm giữ Nguyễn Duy Phúc (SN 1997, trú tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Phúc hành nghề mua bán ô tô cũ nên thường xuyên giao dịch mua, bán xe với nhiều người trên cả nước. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, do đánh bạc và làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần nhiều người nên đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phúc tại cơ quan điều tra (Ảnh: Cao Loan).

Phúc đã nhận tiền để mua, bán xe cho một số người, tuy nhiên, đối tượng không mua được các ô tô như thỏa thuận và đã sử dụng số tiền của bị hại để trả nợ.

Do không có khả năng trả lại tiền, Phúc đã đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối như: gửi hình ảnh ô tô tương tự với yêu cầu của khách hàng, đang vận chuyển giao cho khách hàng, gửi hóa đơn chuyển tiền giả để lừa đã mua xe.

Biết mình không còn khả năng trả nợ, sau khi lừa đảo nhiều khách hàng trên cả nước bằng hình thức nhận tiền góp vốn mua, bán xe, Phúc đã trốn ra Hà Nội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Duy Phúc khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu cơ quan công an chứng minh, tính từ tháng 1 đến tháng 7, với thủ đoạn như trên, Phúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên cả nước với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an Nghệ An điều tra mở rộng.