Sau tiếng la thất thanh, người phụ nữ bán cá ở Bình Dương bị sát hại

Tối 28/7, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ bán cá nghi bị một nhóm thanh niên dùng dao cắt cổ. Nạn nhân là M.T.L. (SN 1987, quê Hậu Giang).

Theo đó, khoảng 16h ngày 28/7, tại căn ki ốt bán cá trên đường D1, phường An Thạnh, TP Thuận An (Bình Dương), người dân nghe tiếng la hét thất thanh của người phụ nữ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc bị phong tỏa (Ảnh: A.H.).

Người dân gần đó chạy lại kiểm tra thì phát hiện chị L. bị thương nặng ở cổ. Nạn nhân chạy ra đường thì gục ngã, được chuyển đi cấp cứu.

Thời điểm này, một thanh niên trong nhóm người ở hiện trường cầm dao bỏ vào trong người rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công phường An Thạnh cùng công an TP Thuận An đã có mặt ghi nhận hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Theo nguồn tin của Dân trí, dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu, chị L. đã tử vong.