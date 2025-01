Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo công an, viện kiểm sát huyện ở Tây Ninh

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Sơn (cựu thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh), ông Trịnh Ngọc Anh (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên) và bà Hứa Thị Kim Ngân (cựu Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên) về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Tha cho nhóm buôn lậu

Theo kết luận điều tra, tối 20/4/2015, Công an huyện Tân Biên bắt quả tang Nguyễn Đắc Tuyên lái chiếc Lexus RX350 biển số Campuchia, trên xe có Phùng Viết Đông và Phùng Tuấn Anh cùng vận chuyển hàng lậu.

Sau đó, ông N.M.P. (Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên) phân công ông V.Đ.T. (điều tra viên, đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế) giải quyết vụ việc.

Tuyên, Đông và Tuấn Anh đều khai nhận cả 3 bàn bạc cùng nhau sang Campuchia mua xe ô tô rồi đưa về TP Hà Nội.

Ngày 19/4/2015, cả 3 từ Hà Nội vào TPHCM rồi sang Campuchia tìm mua xe. Tại Campuchia, Tuyên chọn được ô tô nhãn hiệu Lexus RX350 giá 39.000 USD.

Chiều 20/4/2015, người đàn ông Campuchia giao xe cho Tuyên tại quận Tân Bình (TPHCM). Sau khi nhận xe, Tuyên lái đi đón Đông, Tuấn Anh để về Hà Nội thì bị bắt.

Ngày 21 và 24/4/2015, ông N.M.P. lần lượt ký, ban hành các quyết định tạm giữ, gia hạn tạm giữ đối với Tuyên, Đông, Tuấn Anh.

Đến ngày 25/4/2015, ông V.Đ.T. nhận được chỉ đạo qua điện thoại từ ông P. về việc liên hệ VKSND huyện Tân Biên rút hồ sơ đề nghị phê chuẩn gia hạn tạm giữ (lần thứ 1) để trả tự do cho Tuyên, Đông và Tuấn Anh.

Cùng ngày, ông P. ký, ban hành các quyết định trả tự do đề ngày 24/4/2015 trả tự do cho 3 người trên.

Ngày 30/4/2015, ông Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục ký 3 quyết định trả tự do cho Tuyên, Đông, Tuấn Anh nhưng ghi lùi ngày 24/4/2015 để đưa vào hồ sơ.

Sau khi có kết luận giám định chiếc Lexus RX350, ngày 7/2/2016, Công an huyện Tân Biên thụ lý nguồn tin tội phạm trên. Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên thời điểm này là ông Trịnh Ngọc Anh được phân công giải quyết. Từ đó, Công an huyện Tân Biên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Nhận được hồ sơ từ cơ quan điều tra, bà Hứa Thị Kim Ngân phân công cấp dưới tiến hành kiểm sát việc giải quyết tin báo về tội phạm của công an huyện.

Sau đó, cấp dưới bà Ngân báo cáo đề xuất hủy quyết định không khởi tố vụ án vì cho rằng hành vi của Tuyên, Đông, Tuấn Anh đủ cấu thành tội Buôn lậu.

Không có căn cứ xác định nhận lợi ích vật chất

Cuối năm 2016, đầu năm 2017, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuyên, Đông, Tuấn Anh rồi chuyển vụ án đến Công an tỉnh Tây Ninh để giải quyết theo thẩm quyền.

Tháng 9/2018, TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt Tuyên, Đông, Tuấn Anh 14-16 năm tù về tội Buôn lậu và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, ông Sơn khai khi nghe được thông tin Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh có nhu cầu sử dụng ôtô trong khi Công an huyện Tân Biên đang tạm giữ chiếc Lexus RX350 nên nghĩ ra hướng không khởi tố vụ án (xử lý hành chính) đối với nhóm Tuyên, Đông, Tuấn Anh là cách nhanh nhất để có thể tịch thu xe tang vật, giao cho Tỉnh ủy sử dụng.

Ông Sơn đã nhiều lần bàn bạc, trao đổi với bà Hứa Thị Kim Ngân giải quyết vụ việc theo hướng trên, sau đó chỉ đạo ông Trịnh Ngọc Anh ký quyết định không khởi tố vụ án.

Cơ quan điều tra xác định, đến nay, không có căn cứ chứng minh ông Sơn, ông Anh và bà Ngân nhận lợi ích vật chất gì từ việc không khởi tố vụ án đối với hành vi buôn lậu của Tuyên, Đông, Tuấn Anh.