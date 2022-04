Công an vận động đầu thú, nghi phạm giết người cắt cổ tự tử trong nhà nghỉ

Ngày 23/4, liên quan vụ truy bắt nghi phạm vào nhà giết người, Công an quận 12 (TPHCM) phối hợp các đơn vị liên quan, điều tra ban đầu và nhận định hung thủ gây án.

Danh tính nam nghi phạm được xác định là L.Đ.K., 37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM.

Theo điều tra ban đầu, tối 17/4, một người đàn ông đi xe máy đến nhà của anh V. trên đường Tân Thới Hiệp 09 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) để nói chuyện.

Lực lượng chức năng có mặt tại căn nhà xảy ra vụ việc vào tối 17/4 (Ảnh: A.X.).

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông này dùng hung khí sát hại anh V. rồi bỏ đi. Người thân anh V. phát hiện tri hô, cùng người dân xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất camera, ghi nhận lời khai, điều tra truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 12 nhanh chóng xác định K. là nghi phạm của vụ án mạng, nên lần theo manh mối truy bắt.

Ngày 18/4, K. đi đến một nhà nghỉ ở xã Trung An (huyện Củ Chi) thuê phòng để ở. Lần theo dấu vết, các trinh sát Công an quận 12 phối hợp Công an huyện Củ Chi tiếp cận nhà nghỉ.

Xác định K. bên trong một căn phòng trong nhà nghỉ, lực lượng chức năng kêu gọi nghi phạm ra đầu thú, hợp tác làm việc, nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời.

Các trinh sát "dàn trận", nhờ phía nhà nghỉ mở cửa phòng, sẵn sàng phương án ập vào khống chế. Tuy nhiên khi cánh cửa mở ra, mọi người phát hiện nghi phạm nằm bất động, trên cổ có vết cắt sâu.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng nhận định K. đã dùng dao cắt cổ tự tử và người đàn ông này cũng là nghi phạm trong vụ án giết người ở quận 12.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.