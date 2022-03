Vợ bàng hoàng chứng kiến chồng bị cắt cổ tử vong trước mặt

Ngày 19/3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến anh Trần Minh Nguyệt (39 tuổi) ngụ xã Tân Thành, huyện Bù Đốp tử vong.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: A.X).

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng, chị Nguyễn Thị Cẩm C. (34 tuổi) ở nhà cùng chồng là anh Trần Minh Nguyệt thì Nguyễn Duy Cương (30 tuổi, ngụ cùng xã) đến gọi anh Nguyệt ra nói chuyện về mâu thuẫn trước đó.

Một lúc sau, chị C. nghe tiếng cự cãi nên chạy ra xem. Thời điểm này, chị C. thấy chồng mình và Cương đang giằng co, trên tay Cương cầm một con dao.

Cố vào can ngăn nhưng không được, chị C. vội hô hoán, cầu cứu hàng xóm. Khi mọi người chưa kịp đến thì anh Nguyệt đã bị Cương dùng dao cắt trúng cổ nên gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Cương bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng anh Nguyệt đã tử vong vì thương tích nặng.

Cơ quan công an đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nghi phạm, làm rõ vụ án.