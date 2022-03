Bắt giữ nghi phạm dùng dao cắt cổ người đàn ông ở hiên nhà

Sáng 20/3, Công an huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) đã bắt giữ Nguyễn Duy Cương (30 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) tại một vườn cam cách hiện trường vụ án giết người khoảng 1km. Cương là hung thủ sát hại anh Trần Minh N. (39 tuổi) bằng dao.

Nghi phạm Cương tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, sáng 19/3, nghi phạm đến nhà anh N. để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra xô xát.

Chị Nguyễn Thị Cẩm C. (34 tuổi, vợ anh N.) nghe tiếng cự cãi chạy ra xem. Lúc này, người vợ thấy 2 người đang giằng co, trên tay Cương cầm dao đã vào can ngăn nhưng không được.

Chị C. vội hô hoán, cầu cứu hàng xóm. Khi mọi người chưa kịp đến thì anh N. đã bị Cương dùng dao gây thương tích ở vùng cổ, gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Cương bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân tử vong vì thương tích nặng.