Sáu bị cáo lĩnh án tù vì mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hải Phòng vừa xét xử sơ thẩm công khai vụ án mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Đào Phương Nam, Khúc Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Trung Kiên, Mai Thùy Linh và Nguyễn Thị Ánh Ngọc.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: VKS cung cấp).

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Kiên hai lần mua ma túy của một người không rõ lai lịch tên “A” để bán lại cho Đào Phương Nam nhằm thu lợi bất chính. Rạng sáng 17/7/2025, Kiên bán cho Nam 1 gram Ketamine và 1 viên MDMA với giá 1,25 triệu đồng, hưởng lợi 200.000 đồng.

Khoảng 0h15 ngày 21/7, Kiên tiếp tục bán cho Nam 1 gram Ketamine và 2 viên MDMA với giá 1,6 triệu đồng, thu lợi 250.000 đồng. Sau khi mua, Nam bán lẻ 2 viên MDMA cho Phạm Lê Tiến Đạt tại quán Lũng Billiards, phường Hải An, với giá 1 triệu đồng, hưởng lợi 300.000 đồng.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, tại phòng trọ ở tổ dân phố Thư Trung 2, phường Hải An, các bị cáo Linh và Ngọc cung cấp địa điểm; Tuấn góp tiền; Nam và Thắng đi mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ. Tuấn, Nam và Linh trực tiếp chuẩn bị Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng trái phép.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nam 12 năm tù, Tuấn 8 năm tù, Kiên 7 năm 9 tháng tù, Thắng 7 năm 6 tháng tù, Linh và Ngọc cùng mức 4 năm 3 tháng tù