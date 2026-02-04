Chủ trang "Tin Việt - Cam" lĩnh án tù vì dựng chuyện về cháu bé 5 tuổi

Ngày 4/2, Tòa án nhân dân khu vực 1 thành phố Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Huy 1 năm 9 tháng tù giam về tội danh nêu trên.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Huy tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Ngọc Minh).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, tháng 7/2025, Huy nảy sinh ý định bịa đặt các hoàn cảnh thương tâm, lợi dụng mạng xã hội nhằm kêu gọi tiền từ thiện, sau đó chiếm đoạt sử dụng cho mục đích riêng.

Bị cáo sử dụng tài khoản Facebook cá nhân lập ra trang “Tin Việt - Cam”. Thời gian đầu, Huy sao chép, đăng tải nhiều bài viết về tin tức, thời sự từ các trang mạng xã hội khác nhằm thu hút lượt theo dõi, tạo sự tin tưởng cho người dùng.

Đến ngày 23/7/2025, Huy dựng chuyện một cháu bé 5 tuổi bị bắt cóc tại cổng Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế để đăng lên trang “Tin Việt - Cam”.

Huy còn bịa đặt chuyện các đối tượng bắt cóc trẻ em sau khi bị phát hiện, truy đuổi đã nhẫn tâm ném cháu bé xuống đường, bị bánh xe cán qua dẫn đến gãy cánh tay.

Huy cắt ghép hình ảnh, đăng tải cùng với số tài khoản ngân hàng do mình đứng tên. Bị cáo tự nhận là cha cháu bé để kêu gọi tiền từ thiện, giúp nạn nhân phẫu thuật, chữa trị. Tin giả nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người tin tưởng, thương cảm, chuyển tiền ủng hộ.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian ngày 23/7-23/8/2025, Huy đã nhận được hơn 84 triệu đồng do người khác chuyển đến, với mong muốn giúp đỡ cháu bé. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bị cáo đã sử dụng vào mục đích cá nhân.