Bác kháng cáo của cựu cán bộ chiếm đoạt 5 lô đất khi được nhờ đứng tên

Ngày 6/2, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với bị cáo Võ Nhi, cựu cán bộ công chức Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng và Trần Kim Tuyến (vợ ông Nhi) cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, căn cứ tài liệu, chứng cứ, lời khai của bị hại, người liên quan, kết luận giám định… bản án sơ thẩm đã xét xử các bị cáo là đúng người, đúng tội.

Bị cáo Võ Nhi (Ảnh: Trạng Chi).

Hai bị cáo không xuất trình được tài liệu, chứng cứ nào mới. Do đó, tòa không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức án đã tuyên. Trong đó tuyên phạt bị cáo Nhi 14 năm tù, Tuyến 3 năm tù.

Tại tòa, ông Nhi và bà Tuyến vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Theo hồ sơ, năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. và bà L.T.Q. (trú tại thành phố Đà Nẵng) mua 5 lô đất tại các dự án trên địa bàn. Họ nhờ Nhi và vợ đứng tên, toàn bộ giấy tờ sau khi cấp sổ đỏ đều được giao lại cho gia đình ông T. cất giữ.

Năm 2015, ông T. qua đời. Đến năm 2016, bà Q. muốn làm thủ tục sang tên nhưng ông Nhi không đồng ý.

Sau đó, vợ chồng Nhi liền báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ rồi bí mật bán hai lô đất. Nhi tiếp tục tìm cách chiếm đoạt 3 lô đất còn lại, nhưng hành vi bị phát giác.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc tổng giá trị 5 thửa đất mà Nhi chiếm đoạt lên tới 57,4 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Nhi nhiều lần phủ nhận hành vi. Tuy nhiên Hội đồng xét xử nhận định chứng cứ rõ ràng, đủ cơ sở buộc tội để tuyên án.