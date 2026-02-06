"Nổ" có thể mua nhà xã hội, cựu cán bộ công an lừa 17 tỷ đồng

Ngày 6/2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hoa (cựu cán bộ công an TP Hà Nội) mức án 13 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Trần Thanh Hoa (là cựu cán bộ Công an TP Hà Nội) không kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC), không mua bán thiết bị y tế, cũng không mua nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn cán bộ công an.

Song bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có quan hệ với cán bộ PCCC, hợp tác cung cấp thiết bị PCCC, thiết bị y tế và mua bán suất mua nhà ở xã hội cho cán bộ Công an TP Hà Nội.

Hoa nói dối nhằm mục đích rủ nhiều người tham gia góp vốn đầu tư để hưởng lợi nhuận hoặc cho bị cáo vay tiền để hưởng lãi.

Do tin tưởng bị cáo, nhiều người đã chuyển tiền cho Hoa để đầu tư. Khi nhận tiền, Hoa đều lập văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư kinh doanh hoặc viết giấy vay tiền, giấy biên nhận.

Dù không thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh như lời bị cáo nói với các nhà đầu tư, nhưng thời gian đầu, Hoa trả một phần tiền gốc và lợi nhuận để khiến các bị hại tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền.

Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau đó, bị cáo không thực hiện việc trả tiền vốn gốc và lợi nhuận như cam kết mà chiếm đoạt của các nhà đầu tư.

Cáo trạng xác định, từ tháng 12/2019 đến tháng 7/2023, Trần Thanh Hoa đã chiếm đoạt của 11 bị hại tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Bị cáo đã khắc phục trả được cho bị hại hơn 13,6 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 3,4 tỷ đồng.

Trong số các nạn nhân của Trần Thanh Hoa, chị T.T.H. là một trong những người bị lừa nhiều nhất.

Theo cáo buộc từ ngày 25/12/2019 đến 24/3/2020, chị H. đã chuyển cho Hoa tổng số hơn 3,7 tỷ đồng để góp vốn đầu tư mua bán thiết bị PCCC.

Mặc dù không có hoạt động đầu tư kinh doanh gì, nhưng để chị H. tin tưởng, từ ngày 30/12/2019 đến 23/3/2020, Hoa vẫn chuyển lại cho chị H. số tiền hơn 347 triệu đồng, nói là một phần tiền gốc và lợi nhuận rồi sau đó chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng còn lại.

Sau nhiều lần đòi tiền bất thành, chị H. làm đơn tố giác Trần Thanh Hoa đến cơ quan điều tra.

Tương tự, tháng 6/2022, Hoa đưa ra thông tin gian dối, rủ chị T.T.T.N. góp vốn đầu tư kinh doanh thiết bị PCCC để hưởng lợi nhuận.

Bị cáo thỏa thuận, sau 7 ngày sẽ có trách nhiệm thu hồi vốn và tiền lợi nhuận trả cho chị N..

Để chị N. tin tưởng, Hoa lập văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư kinh doanh thiết bị PCCC đề ngày 14/6/2022 với nội dung: “Hai bên cùng hợp tác góp vốn để kinh doanh thiết bị PCCC. Tỷ lệ đóng góp theo từng giá trị dự án. Trần Thanh Hoa có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền gốc và phần trăm cho bên chị N. ngay sau khi khách nhận hàng”.

Tin tưởng bị cáo, từ ngày 14 đến 28/6/2022, chị N. nhiều lần chuyển cho Hoa tổng số hơn 2,5 tỷ đồng để rồi sau đó bị chiếm đoạt hết.

Khi biết mình bị lừa, chị N. cũng làm đơn tố cáo Hoa ra cơ quan công an. Đối với người bị hại này, bị cáo Hoa đã khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.