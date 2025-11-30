Sắp xét xử phúc thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Theo dự kiến ngày 18/12 tới đây, Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Trong số những người kháng cáo có bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An, bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng - xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Hưng đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền mà các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Những người còn lại cũng xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: P.A.).

Trước đó, vào tháng 9 Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm và tuyên án với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng. Các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm.

Bị cáo đã lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương để tác động, can thiệp vào hoạt động đấu thầu; dùng tiền để tác động các cán bộ, công chức tại các Ban quản lý dự án, UBND một số tỉnh có liên quan để được trúng thầu.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (cũ), Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, bộ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.