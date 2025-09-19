Hành vi của ông Phạm Thái Hà ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Nhà nước

Chiều 18/9, sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các tỉnh, thành trên cả nước.

Vi phạm các quy định về công bằng, khách quan, minh bạch trong đấu thầu

Tại phiên tuyên án Hội đồng xét xử cho biết, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân, không có ý kiến tranh luận về tội danh.

"Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, vi phạm luật hình sự, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, vi phạm các quy định về bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch trong đấu thầu", HĐXX nhấn mạnh.

Theo HĐXX hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan Nhà nước.

Trong đó các bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An; Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An,... là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu tại các gói thầu có sử dụng tiền ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên tòa (Ảnh: P.A.).

Mặc dù biết rõ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể bị cáo Lê Ô Pích với vai trò là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) đã chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện các thủ tục giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu trúng thầu dự án cầu Đồng Việt.

Từ đó Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ) đã cùng cấp dưới thông đồng, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ để liên danh nhà thầu trúng thầu thi công gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt trái quy định của pháp luật.

Hành vi của Lê Ô Pích đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại Nhà nước hơn 96 tỷ đồng tại gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt, hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng.

Do đó bị cáo Lê Ô Pích đã phạm tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Về hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng xét xử phân tích bị cáo Thái Hà đã tác động ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư tỉnh Bắc Giang cũ tạo điều kiện để Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu dự án cầu Đồng Việt.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An (Ảnh: P.A.).

Từ đó lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũ, Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ đã tạo điều kiện để Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt trái quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo Phạm Thái Hà đã xâm phạm vào sự đúng đắn của hoạt động công vụ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Nhà nước, là một trong các nguyên nhân gây ra thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 96 tỷ đồng. Bị cáo được hưởng lợi 750 triệu đồng nên cần phải có mức hình phạt tương xứng.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An giữ vai trò chủ mưu

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Hành vi của Hưng là nguyên nhân dẫn đến nhiều cán bộ ở các địa phương nơi có dự án và gói thầu thi công thực hiện sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm ảnh hưởng niềm tin nhân dân, gây bức xúc dư luận. Do đó, Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án.

Tiếp theo là trách nhiệm của Trần Anh Quang, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An - là người đồng phạm tích cực với Nguyễn Duy Hưng, trực tiếp thực hiện các công việc do Hưng giao như tiếp xúc, đưa tiền cho lãnh đạo các ban quản lý dự án, chỉ đạo những các bộ, nhân viên khác trong Tập đoàn Thuận An thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu.

Bị cáo Phạm Thái Hà được dẫn giải đến phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các bị cáo khác tại Tập đoàn Thuận An như: Nguyễn Khắc Mẫn, Nguyễn Ngọc Hòa,... là những đồng phạm nhưng có vai trò, mức độ tham gia thấp hơn, thực hiện theo sự chỉ đạo của Nguyễn Duy Hưng và Trần Anh Quang.

Tòa cấp sơ thẩm cũng nhắc đến trách nhiệm của các bị cáo là lãnh đạo các Ban Quản lý dự án địa phương và Bộ Giao thông Vận tải như: Nguyễn Văn Thạo, Đàm Văn Cường (Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ).

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử xác định trong vụ án này Nguyễn Duy Hưng là người có vai trò, trách nhiệm chính vì bị cáo và tập đoàn được hưởng lợi từ hành vi vi phạm pháp luật.

Tại tòa Nguyễn Duy Hưng và đại diện tập đoàn có ý kiến sau khi các bị cáo khác nộp tiền khắc phục mà còn thiếu họ sẽ chịu số tiền này.

Hội đồng xét xử tuyên án đối với các bị cáo (Ảnh: Minh Hùng).

Hội đồng xét xử ghi nhận điều này và buộc Hưng cùng doanh nghiệp của mình liên đới bồi thường cho các nguyên đơn dân sự là các ban quản lý dự án (nơi có những dự án sai phạm).

Tòa thông báo tổng số tiền đưa và nhận trái phép của các bị cáo là hơn 84 tỷ đồng. Các bị cáo và gia đình khắc phục 70 tỷ đồng và 90.000USD.

Các bị cáo ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra

Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, HĐXX cho biết các bị cáo Nguyễn Duy Hưng; Trần Anh Quang; Nguyễn Khắc Mẫn, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Ngọc Hòa, cựu Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An phải chịu tình tiết tăng nặng do phạm tội 2 lần trở lên.

"Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ", HĐXX nêu về tình tiết giảm nhẹ mà các bị cáo được hưởng.

Bên cạnh đó các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, quá trình công tác được tặng thưởng bằng khen, giấy khen, gia đình có công với cách mạng,... cũng đều được Hội đồng xét xử xem xét là các yếu tố để giảm nhẹ hình phạt.

Trong quá trình xét xử các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng, trình bày bản thân là người đứng đầu doanh nghiệp nên bị cáo tự nhận trách nhiệm lớn nhất trong việc đưa ra các chủ trương, dẫn đến những sai lầm phải trả giá.

Hưng cho rằng sai lầm của bản thân đã kéo theo hệ lụy cho đồng nghiệp, cho những người thân. Bị cáo thể hiện sự ân hận và mong HĐXX khoan hồng cho tất cả các bị cáo và bản thân.

Quang cảnh phiên tuyên án chiều 18/9 (Ảnh: Minh Hùng).

Bị cáo Phạm Thái Hà bày tỏ sự ăn năn và muốn gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, đồng nghiệp.

Ông Hà bộc bạch việc phải cách ly với xã hội, với gia đình khiến bản thân không có cơ hội chăm sóc bố và các con. Khoảng 17 tháng ở trong trại tạm giam, bị cáo cho biết rất đau xót cả thể xác và tinh thần.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng hình phạt dành cho bị cáo đã bắt đầu từ khi bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Tương tự, ông Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) cũng thừa nhận sai phạm và cho biết lỗi lầm của bản thân đã ảnh hưởng lớn đến tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong nhân dân. Cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Giang gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Theo cáo trạng Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của hàng loạt các dự án tại Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (cũ).

Trong số các dự án mà Thuận An trúng thầu có gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt; gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; gói thầu số 02 dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và gói thầu XD01, XD02 dự án quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải.

Để trúng thầu Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải để tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An.

Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Cơ quan tố tụng đánh giá, các sai phạm trên tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu tại 5 dự án nêu trên, hưởng lợi bất hợp pháp.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, người liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng.