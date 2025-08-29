Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm “nước kẹo”

Ngày 29/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hướng (SN 1998, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, cuối năm 2021, Nguyễn Văn Hướng mở 2 cơ sở sản xuất giá đỗ, thuê nhân công làm việc.

Bị cáo Nguyễn Văn Hướng bị tuyên phạt 22 tháng tù giam (Ảnh: Vĩnh Khang).

Thông qua hội nhóm mạng xã hội của những người sản xuất giá đỗ, anh ta biết được một loại hóa chất gọi là “nước kẹo”. Loại hóa chất này có tác dụng kích thích tăng trưởng, làm cho thân giá đẹp, to, mập, mọng nước, trắng bóng, cọng dài, rễ ngắn hoặc rất ít rễ, nặng cân hơn so với giá được sản xuất theo cách truyền thống.

Khoảng tháng 4/2024, Hướng đã liên hệ một số tài khoản Facebook trong nhóm để mua 3 lít “nước kẹo”, giá 500.000 đồng về cất giấu, sử dụng.

Vào khuya hàng ngày, Hướng tưới “nước kẹo” pha nước lã theo tỷ lệ được hướng dẫn tưới vào các lu ủ giá 3 ngày tuổi. Theo quy trình ủ giá đỗ truyền thống, phải mất 5 ngày giá mới có thể xuất bán.

Bằng cách tưới “nước kẹo”, Hướng rút ngắn thời gian ủ giá 1-2 ngày, bên cạnh đó, nước kẹo cũng giúp trọng lượng giá tăng lên.

Giá đỗ ngâm, tưới "nước kẹo" thân đều, mập, không có rễ hoặc rễ ngắn, màu trắng bóng (Ảnh: Phạm Thủy).

Tại tòa, bị cáo Hướng thừa nhận biết “nước kẹo” là chất cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm, có tác hại xấu tới sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo Hướng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với gần 2,5 tấn giá đỗ thành phẩm (4-5 ngày tuổi) có ngâm, tưới hóa chất mà công an thu giữ tại cơ sở sản xuất của anh ta vào ngày 10/4.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hướng 22 tháng tù giam.

Trước đó, trong 2 ngày 10-11/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt khám xét các cơ sở sản xuất giá đỗ, trong đó 1 cơ sở do Lưu Văn Trung (SN 1997) làm chủ, 1 cơ sở do Trần Khắc Duy (SN 1990) và Lưu Mạnh Hưởng (SN 1993) làm chủ và 2 cơ sở Nguyễn Văn Hướng làm chủ.

Bị cáo Lưu Văn Trung tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Vĩnh Khang).

Tại các cơ sở này, cơ quan chức năng thu giữ thu gần 2.000 thùng chứa giá đỗ các loại có tổng khối lượng khoảng 25 tấn, 25 lít dung dịch hóa chất "nước kẹo" (6-Benzylaminopurine) nguyên chất và 150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ việc sản xuất giá đỗ.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa 2 vụ án liên quan đến Lưu Văn Trung, Nguyễn Khắc Duy và Lưu Mạnh Hưởng ra xét xử trong các phiên tòa diễn ra hồi tháng 5 và tháng 8. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt mỗi bị cáo 2 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.