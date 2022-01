Phá đường dây mua bán hơn 6,2 triệu dữ liệu cá nhân trên toàn quốc

Chiều 15/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và một số đơn vị nghiệp vụ triệt xóa đường dây mua bán dữ liệu, thông tin cá nhân trái phép của khách hàng có quy mô liên tỉnh và lớn nhất từ trước đến nay.

Các đối tượng có liên quan gồm: Lê Đất (sinh năm 1988); Nguyễn Thanh Quý (SN 1984); Ngô Thị Hồng Nhung (SN 1998) và Thái Thị Oanh (SN 1999, cùng trú tại Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1987, trú tại TP Thái Nguyên).

Trước đó, qua công tác trinh sát, cơ quan chức năng phát hiện nhóm Facebook "Group mua bán data mới 2020" với khoảng 300 thành viên có các hoạt động nghi vấn mua, bán, trao đổi dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng; trong đó các tài khoản thường xuyên đăng tải các nội dung thông tin liên quan việc bán thông tin khách hàng với giá 1.000đ/thông tin; việc mua bán trao đổi thường tiến hành qua Zalo, Messenger và chuyển tiền thanh toán qua các tài khoản ngân hàng.

Qua điều tra xác minh, lực lượng công an xác định trên địa bàn tỉnh, các đối tượng Đất, Quý, Nhung và Oanh thường xuyên đăng tải các nội dung thông tin liên quan đến việc bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng ANM&PCTPSDCNC phối hợp với Phòng CSHS và một số đơn vị nghiệp vụ khác đã đồng loạt kiểm tra, bắt giữ các đối tượng trên.

Bắt đối tượng Lê Đất.

Đối tượng Nguyễn Thanh Quý.

Công an làm rõ đường dây mua bán dữ liệu khách hàng trên toàn quốc.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2020, các đối tượng đã bàn bạc tạo nhóm tìm nguồn mua dữ liệu cá nhân bán cho các đối tượng có nhu cầu. Trong đó Lê Đất đóng vai trò quản lý nhóm, chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn cung cấp dữ liệu cá nhân sau đó mua lại rồi bán cho khách hàng. Đối tượng còn đăng tải các nội dung quảng cáo mua bán dữ liệu cá nhân trên các hội nhóm trên mạng xã hội và trực tiếp tiến hành giao dịch với người có nhu cầu.

Các đối tượng Quý, Nhung, Oanh được giao nhiệm vụ lọc, sắp xếp các nguồn dữ liệu, kiểm tra tình trạng của các tài khoản đã mua và đăng quảng cáo trên mạng xã hội.

Còn đối tượng Nguyễn Thị Huyền Trang là nguồn cung cấp dữ liệu chính cho nhóm của Lê Đất từ 7000-10.000 dữ liệu/ngày và tổng số dữ liệu đã cung cấp là khoảng 1 triệu thông tin cá nhân.

Đối tượng Trang tại TP Thái Nguyên.

Đối tượng Lê Đất khai nhận: "Từ tháng 11/2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã mua và quản lý khoảng 6,2 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên cả nước với tổng số tiền khoảng 720 triệu đồng. Riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 75 nghìn thông tin dữ liệu cá nhân. Tổng số tiền mà các đối tượng đã giao dịch trên 3 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu thông tin cá nhân là trên 2,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng tài khoản truy cập trái phép vào mạng riêng ảo (VPN) nội bộ của Công ty tài chính FeCredit để truy cập vào hệ thống công ty với mục đích để kiểm tra trạng thái hồ sơ khách hàng đã từng vay tại ngân hàng.

Hành vi trên của các đối tượng gây mất an toàn thông tin, an ninh mạng, xâm phạm nghiêm trọng đến thông tin cá nhân của người dân, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn cả nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" tại Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.