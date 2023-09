Quyết tâm xử nghiêm vụ trọng án buôn người, tra tấn nạn nhân đến chết

Liên quan vụ án 5 người ở các tỉnh phía Bắc xuất cảnh trái phép sang Campuchia, bị cướp, nhốt và tra tấn khiến 1 người chết, 4 người vượt biên trở lại được An Giang xảy ra ngày 25/8, các lực lượng công an đang phối hợp cơ quan chức năng nước bạn điều tra, xử lý.

Bốn đối tượng trú tại An Giang liên quan vụ án (Ảnh: Tiến Tầm).

Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - khẳng định, Công an tỉnh An Giang sẽ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự khẩn trương thu thập hồ sơ, tài liệu từ phía Campuchia, nắm tình hình giải quyết vụ việc của tòa án nước bạn, làm việc với người có liên quan để xử lý toàn diện vụ án và quyết tâm không bỏ lọt tội phạm.

Cũng liên quan vụ án, chiều 8/9, Công an tỉnh An Giang đã trao khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét nhanh nhóm đối tượng liên quan vụ án đưa người xuất cảnh trái phép, bắt cóc, tra tấn, đòi tiền chuộc dẫn đến chết người tại TP Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Campuchia và khu vực biên giới cửa khẩu Long Bình (An Giang).

Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - khẳng định sẽ xử lý toàn diện vụ án và quyết tâm không bỏ lọt tội phạm (Ảnh: Tiến Tầm).

Như tin đã đưa, khoảng giữa tháng 8, nhóm 5 người ở các tỉnh phía Bắc có nhu cầu sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, họ được một đường dây môi giới nhận giúp xuất cảnh trái phép với giá 6.500USD/người.

Ngày 25/8, nhóm nạn nhân bị đưa vào một ngôi nhà ở Campuchia, gần đoạn biên giới với tỉnh An Giang. Họ bất ngờ bị cướp, nhốt và đánh đập khiến 1 người tử vong.

Bọn buôn người đã quay video tra tấn, gửi về cho gia đình các nạn nhân, đòi tiền chuộc 300-500 triệu đồng mỗi người.

Đêm 25/8, lợi dụng bọn buôn người sơ hở, 4 nạn nhân còn sống đã trốn thoát, bơi sông vượt biên về lại Việt Nam.

Hiện Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan vụ án, nhiều đối tượng khác ở bên kia biên giới cũng đang bị lực lượng của Bộ Công an kết hợp cơ quan chức năng sở tại truy xét, bắt giữ.