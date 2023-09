5 người vượt biên sang Campuchia bị tra tấn dã man, 1 người thiệt mạng

Ngày 7/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam Trương Văn Chung (28 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trương Văn Chung khai nhận tại Cơ quan Công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Liên quan đến vụ án, 4 đối tượng khác ở huyện An Phú, tỉnh An Giang, gồm: Trần Thiết Thoại (41 tuổi), Huỳnh Thị Út (43 tuổi), Nguyễn Thanh Hoàng (56 tuổi) và Nguyễn Thanh Toàn (31 tuổi) cũng bị bắt.

Theo thông tin ban đầu, 5 người ở các tỉnh phía Bắc tìm kiếm và gặp được nhóm buôn người, hứa giúp họ vượt biên qua Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, với giá khoảng 150 triệu đồng mỗi người. Các nạn nhân được nhóm tội phạm cam kết xong việc mới trả tiền.

Trưa 25/8, 5 nạn nhân được nhóm buôn người đưa đến một tòa nhà ở Campuchia. Họ bất ngờ bị đánh đập tới tấp, bị trói, cướp hết tài sản.

Bọn buôn người còn quay video tra tấn, gửi cho người thân các nạn nhân để đòi chuộc mỗi người giá 300-500 triệu đồng. Người thân các nạn nhân đã gửi cho bọn buôn người gần 500 triệu đồng.

Hoàng, Toàn, Thoại và Út (Ảnh: Tiến Tầm).

Gia đình ai chưa gửi tiền đều bị nhóm tội phạm tăng mức tra tấn như đập đầu, đâm dao vào đùi. Một nạn nhân đã bị đánh chết.

Đêm 25/8, nhân lúc nhóm buôn người sơ hở, 4 nạn nhân đã trốn chạy, bơi sông về Việt Nam.

Nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã sang Campuchia, phối hợp lực lượng chức năng địa phương điều tra.

Hiện nhiều đối tượng ở Campuchia liên quan đến vụ án đã bị nhà chức trách bắt giữ.