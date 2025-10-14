Quy định pháp luật về tội danh Ngân 98 bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, quê Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước khi bị bắt, Ngân 98 là một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Cụ thể, tài khoản TikTok “Ngân 98 thích ăn” có hơn 1,4 triệu lượt theo dõi; tài khoản Facebook “DJ Ngân 98” có hơn 2,6 triệu người theo dõi. Mỗi clip người này đăng tải đều thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngân 98 bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015. Vậy tội danh này được cấu thành như thế nào và có hình phạt ra sao?

Về mặt chủ thể: Bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại đủ các điều kiện chịu trách nhiệm hình sự.

Mặt khách thể: Xâm phạm các quy định của Nhà nước trong quản lý thị trường, xâm phạm lợi ích của người tiêu dùng, quyền được bảo hộ về sở hữu trí tuệ, kinh doanh đúng đắn của các doanh nghiệp, các nhà sản xuất.

Mặt khách quan: Sản xuất hàng giả là việc thực hiện các hoạt động chế tạo, chế bản, in ấn, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp ráp, pha trộn, sang chiết, nạp, đóng gói và hoạt động khác làm ra hàng hóa giả. Buôn bán hàng giả là việc thực hiện các hoạt động chào hàng, bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác đưa hàng hóa giả vào lưu thông. Nếu người buôn bán không biết hàng hóa mà mình đang kinh doanh là hàng giả thì không cấu thành tội phạm.

Mặt chủ quan : Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, người phạm tội nhận thức rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hiện vì vụ lợi.

Về hình phạt: Tội danh Ngân 98 vừa bị khởi tố được quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó, chia ra hình phạt đối với người phạm tội và pháp nhân thương mại.

Theo đó, khoản 1, Điều 193 quy định người nào sản xuất hoặc buôn bán hàng giả là thực phẩm thì có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm.

Nếu hành vi có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, thu lợi bất chính từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng thì khung hình phạt là 5-10 năm.

Trường hợp thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng hoặc làm chết người... thì có thể bị phạt 10-15 năm tù.

Trong trường hợp hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như làm chết 2 người hoặc thu lợi bất chính 1,5 tỷ đồng thì người phạm tội có thể phải đối mặt với mức án từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài hình phạt chính là tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40 triệu đến 200 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với pháp nhân thương mại phạm tội được quy định tại khoản 6 Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015 thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đến 18 tỷ đồng tùy thuộc vào mức độ, tính chất. Bên cạnh đó, pháp nhân thương mại phạm tội có thể bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm; đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Ngoài hình phạt chính, pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.