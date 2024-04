Phó giám đốc Công an Bình Dương thông tin vụ hai chân, tay cháy xém

Liên quan đến vụ phát hiện hai chân, tay cháy xém tại bãi đất trống ở phường Khánh Bình, TP Tân Uyên (Bình Dương) chiều tối 24/5/2023, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương, cho biết, đây là vụ án hết sức phức tạp và tốn nhiều công sức của ban chuyên án.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an Bình Dương, thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Phạm Diện).

Theo Đại tá Chính, thời gian qua, Công an Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an như Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02), Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (C09) cũng như các địa phương giáp ranh để truy tìm nghi phạm và danh tính nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Hiện trường nơi người dân phát hiện hai chân, tay bị cháy xém (Ảnh: Phạm Diện).

Công an Bình Dương vẫn đang triển khai rà soát, tuyên truyền đến người dân để thu thập thông tin liên quan đến vụ án.

Trước đó Dân trí đã đưa tin, chiều tối 24/5/2023, người dân đi ngang qua bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương) phát hiện đôi bàn chân người bị cháy xém.

Công an TP Tân Uyên đã có mặt để phối hợp cùng Công an phường Tân Phước Khánh bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Mẫu túi xách và móng giả công an Bình Dương công bố (Ảnh: Công an Bình Dương).

Công an Bình Dương sau đó đã ra thông báo truy tìm người, ngoài hai bàn chân bị cháy xém công an phát hiện thêm 2 bàn tay có gắn móng giả. Lực lượng trinh sát đã vào cuộc, truy tìm phần thi thể còn lại.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp cùng Công an Bình Dương mở rộng điều tra. Công an không loại trừ khả năng nạn nhân bị phân xác ở nơi khác rồi đưa đến Bình Dương phi tang.

Ngày 28/5, Công an Bình Dương công bố đặc điểm nhận dạng của nạn nhân trong vụ việc trên. Theo đó, qua kết quả điều tra, giám định ADN, công an xác định nạn nhân trong vụ giết người là một người nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m-1,70m.

Nạn nhân chết trong khoảng thời gian từ 8 đến 14 ngày trước (khoảng từ ngày 10/5 đến khi phát hiện).