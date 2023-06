Phó giám đốc công an nói về vụ 2 chân, tay bị cháy xém ở Bình Dương

Chiều 7/6, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 5.

Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc công an tỉnh Bình Dương, thông tin đến báo chí về quá trình điều tra vụ 2 chân, tay cháy xém được người dân phát hiện trên địa bàn phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương).

Đại tá Trần Văn Chính (Ảnh: P.D.).

Theo Đại tá Chính, đến nay, công an xác định 2 chân và tay bị cháy xém là của một người. Tuy nhiên, công an vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân là người Việt Nam hay người nước ngoài. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an Bình Dương đã ra thông báo rộng rãi đến người dân về thông tin vụ việc.

Qua đó, công an đã nhận được hơn 100 tin báo về người mất tích. Tuy nhiên, qua xác minh, những tin báo đều không liên quan đến nạn nhân trong vụ việc trên.

Hiện trường nơi phát hiện 2 chân, tay bị cháy xém (Ảnh: P.D.).

Trong quá trình điều tra, công an đã rà soát camera, các phòng trọ, khu dân cư trên địa bàn..., nhưng vẫn chưa xác định được kẻ có liên quan.

Trong vụ việc này, công an đã huy động lực lượng điều tra khá nhiều và thông báo trên toàn quốc. Công an cũng phối hợp với Sở Ngoại Vụ rà soát những trường hợp người nước ngoài sinh sống trên địa bàn, thời gian qua có ai mất tích hay không. Hiện công an đã khởi tố vụ án, tiếp tục mở rộng điều tra.