Vụ 2 chân, tay cháy xém: Công an kêu gọi người dân cung cấp manh mối

Ngày 3/6, Công an Bình Dương tiếp tục gửi thư kêu gọi, truy tìm tung tích nạn nhân liên quan đến vụ 2 chân, tay cháy xém đặt trong túi du lịch được người dân phát hiện tại phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương).

Trong thư nêu rõ, Công an Bình Dương kêu gọi người dân, các phương tiện xe khách, ô tô, taxi... hỗ trợ cung cấp thông tin, camera hành trình ghi nhận những thông tin về đặc điểm của người bị hại, đối tượng, phương tiện nghi có liên quan đến vụ án trên hãy cung cấp cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương.

Túi du lịch chứa 2 tay, chân bị cháy xém và móng tay giả (Ảnh: Công an Bình Dương).

Phòng Cảnh sát hình sự sẽ trao thưởng xứng đáng cho người cung cấp thông tin chính xác, có giá trị giúp xác định tung tích nạn nhân, đối tượng. Tất cả những thông tin được cung cấp sẽ tuyệt đối được giữ bí mật.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, chiều tối 24/5, người dân đi ngang qua bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương) phát hiện đôi bàn chân người bị cháy xém. Công an sau đó phát hiện thêm 2 bàn tay có gắn móng giả.

Hiện trường nơi phát hiện 2 chân, tay bị cháy xém (Ảnh: Phạm Diện).

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp cùng Công an Bình Dương mở rộng điều tra. Công an không loại trừ khả năng nạn nhân bị phân xác ở nơi khác rồi đưa đến Bình Dương phi tang.

Ngày 28/5, Công an Bình Dương công bố đặc điểm nhận dạng của nạn nhân trong vụ việc trên. Theo đó, qua kết quả điều tra, giám định ADN, công an xác định nạn nhân trong vụ giết người là một người nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m-1,70m.

Nạn nhân chết trong khoảng thời gian từ 8 đến 14 ngày trước (khoảng từ ngày 10/5 đến khi phát hiện).