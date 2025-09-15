Phó công an xã bị côn đồ chém trong trụ sở được phẫu thuật thành công

Ngày 15/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và cá nhân Trung tá Lê Trọng Ngọc, người bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ.

Trước đó, vào khoảng 21h10 ngày 13/9, sau khi uống bia, đối tượng Tống Duy Lộc (SN 1993, trú tại thôn Trạng Sơn, xã Hà Long) mang theo dao phay bất ngờ xông vào trụ sở công an xã, chửi bới, đập phá tài sản và tấn công cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên Trung tá Lê Trọng Ngọc (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trong quá trình ngăn chặn đối tượng, Trung tá Lê Trọng Ngọc đã bị chém trọng thương ở tay phải. Ngay sau đó, anh Ngọc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Đại tá Trịnh Văn Giang đã thăm hỏi, động viên và trao đổi với đội ngũ y, bác sĩ về tình hình sức khỏe của Trung tá Ngọc. Theo thông tin từ bệnh viện, Trung tá Ngọc bị đứt động mạch trụ và dây thần kinh trụ tay phải. Các bác sĩ đã phẫu thuật vi phẫu để nối lại bó mạch thần kinh, đang chờ phục hồi.

Đối tượng Tống Duy Lộc (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tạo điều kiện tốt nhất trong công tác điều trị để Trung tá Ngọc sớm bình phục. Đồng thời, ông cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với Trung tá Ngọc.