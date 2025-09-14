Cầm dao định "gặp ai chém người đó", xông vào chém cả phó công an xã

Chiều 14/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Tống Duy Lộc (SN 1993, trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa).

Theo cơ quan công an, chiều 13/9, Tống Duy Lộc uống bia một mình. Đến 21h, do bất mãn trong cuộc sống, sẵn có hơi men trong người nên Lộc lấy một con dao phay rồi từ nhà ở thôn Trạng Sơn đến trụ sở Công an xã Hà Long, với mục đích gặp ai thì chém người đó.

Tống Duy Lộc (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Khoảng 21h10, khi đến trụ sở Công an xã Hà Long, Lộc vừa chửi bới, vừa dùng dao phá hỏng các cửa kính phòng làm việc và tấn công cán bộ trong ca trực.

Trong quá trình ngăn chặn đối tượng, Phó Trưởng Công an xã Hà Long Lê Trọng Ngọc đã bị đối tượng dùng dao chém bị thương ở tay phải, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung rồi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Trước hành vi manh động, côn đồ và liều lĩnh của đối tượng, lực lượng ứng trực Công an xã Hà Long đã kiên quyết trấn áp, kịp thời khống chế, tước dao, bắt giữ đối tượng.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hà Long đã tổ chức lực lượng điều tra, thu thập chứng cứ, đồng thời phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 khám nghiệm hiện trường.

Hiện Tống Duy Lộc đã được bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.