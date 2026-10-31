Cựu cán bộ công an nói về nhóm chat bí mật "Đầu tư rượu vang" của Mr Pips

Chiều 31/10, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam (ở TPHCM) cầm đầu tiếp tục làm việc.

Trong phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Hà Nội yêu cầu bị cáo Phạm Trường Sơn, cựu cán bộ công an, trình bày lại về việc Phó Đức Nam, tức Mr Pips, nhờ tìm hiểu về hoạt động forex và xin cấp phép tại Việt Nam.

Tại bục khai báo, Sơn cho biết sau khi Nam đặt vấn về nhờ tìm hiểu, Sơn và các thành viên khác trong tổ tư vấn đã tìm cách để giúp Nam.

"Thời điểm đó, bị cáo trả lời Nam là chưa được cấp phép nhưng cũng nói là có thể trong tương lai sẽ được xem xét", Sơn khai.

Kiểm sát viên sau đó chất vấn Sơn về nhóm "Đầu tư rượu vang" mà các bị cáo gồm Sơn, Phong, Nam và một luật sư thành lập để trao đổi.

Theo lời khai của Sơn, nhóm này được thành lập ban đầu có 3 thành viên, không có Nam, để hẹn nhau uống rượu vang, chia sẻ thông tin về chính trị xã hội. Sau khi quen Nam và biết Nam muốn xin giấy phép forex, nhóm mới thêm Nam vào nhóm.

Các bị cáo trong phiên tòa (Ảnh: Nam Hải).

"Trong nhóm chủ yếu thông tin về ăn uống, liên hoan. Còn khi Nam có việc, Nam sẽ gọi bị cáo chứ chưa bao giờ gửi vào nhóm", Sơn nói.

"Đã bao giờ Nam đưa thông tin khách hàng khiếu kiện lên nhóm chưa?", kiểm sát viên hỏi.

"Hình như là không có", Sơn đáp và cho biết không nhớ vì đã quá lâu.

VKS đã công bố lại lời khai của bị cáo Sơn tại cơ quan điều tra. Theo đó, Sơn từng khai biết 3 vụ việc nhân viên của Nam bị khách hàng khiếu kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, một vụ xảy ra tại Đà Nẵng, một vụ ở Cần Thơ. Sơn khai được Nam nhờ tìm hiểu thông tin nhưng bị cáo không giúp.

Đến năm 2023, khi Bùi Trung Đức bị Công an Hoàng Mai bắt giữ, Mr Pips cũng nhờ Sơn tìm hiểu thông tin vụ án nhưng Sơn không hỗ trợ gì.

Kiểm sát viên sau đó đặt câu hỏi Sơn nhận thức như thế nào khi biết môi giới chứng khoán forex chưa được cấp phép tại Việt Nam, trong khi biết công ty của Mr Pips đã hoạt động thực tế?

Trước khi trả lời, bị cáo Sơn nhắc lại về mối quan hệ với Nguyễn Thanh Phong, cho biết Phong là bạn lâu năm, rất chỉn chu trong công việc nên bị cáo rất tin tưởng. Vì vậy, khi Phong giới thiệu Nam với Sơn, và nói Nam kinh doanh, là đại lý sàn quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ, được Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép, Sơn rất tin tưởng.

"Nam khi đó khác với Mr Pips sau này. Thời điểm đó, Nam là một người hiền lành, chân chất, thông minh, khôn ngoan, khiêm tốn", Sơn trình bày.

Trở lại câu hỏi của kiểm sát viên, Sơn khai thời điểm đó Nhà nước không cấm, nhưng bị cáo cũng đã không kiểm tra thực tế. Khi Nam nhờ tìm hiểu sai phạm của nhân viên, bị cáo phải biết rằng có thể Nam muốn che giấu điều gì đó.

"Bị cáo lý giải như thế nào về khoản tiền nhận tương đối đều đặn khoảng 96 triệu đồng/tháng của Nam, trong 21 tháng?", VKS hỏi.

Đại diện VKS tại tòa (Ảnh: Nam Hải).

Sơn trả lời, xuất phát từ mong muốn Nam nhờ bị cáo và các thành viên trong tổ tư vấn tìm hiểu thông tin xin cấp phép, tư vấn khi nhân viên bị cơ quan điều tra mời làm việc hay giải quyết các vấn đề nội bộ... Sơn cho rằng "phù hợp" và giải thích đây là tiền cảm ơn.

"Khi Phong bảo Nam chuyển tiền, tôi hỏi tiền như thế nào. Phong bảo tiền sạch, mình giúp người ta, Trung tâm cảm ơn. Tôi bảo tiền sạch thì yên tâm, gửi vào tài khoản của chị dâu của chú để anh em đi uống rượu cho dễ", Sơn khai và cho biết Sơn nhận tiền Phong chuyển thông qua tài khoản ngân hàng của vợ.

Giải thích thêm, bị cáo Sơn cho biết gia đình bị cáo và Phong làm ăn chung, buôn bán từ năm 2015. Về phía Sơn, bị cáo luôn dùng tài khoản của vợ để giao dịch, chuyển tiền kinh doanh. Sơn khẳng định việc bảo Phong chuyển tiền Nam đưa vào tài khoản của vợ không phải nhằm mục đích che giấu.

Tuy nhiên, cựu cán bộ công an cũng thừa nhận bản thân đã chủ quan, quá tin tưởng Nam mà không tự tìm hiểu để nhận ra Nam đang hoạt động lừa đảo.

Theo Sơn, sự tin tưởng và chủ quan này được thể hiện ở việc Sơn nhận tiền của Nam bằng hình thức chuyển khoản.

"Tôi thực sự đau xót khi nghe phương thức thủ đoạn lừa đảo của Nam", Sơn nói và thừa nhận những cáo buộc của cơ quan tố tụng.