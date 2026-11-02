Mr Pips nói 99% nhà đầu tư trên sàn của mình thua lỗ vì không có kiến thức
(Dân trí) - Theo Phó Đức Nam, 99% nhà đầu tư trên sàn của mình thua lỗ vì không có kiến thức. Với các sàn chứng khoán chính thống, Mr Pips cũng cho rằng 95% nhà đầu tư cũng mất tiền.
Sáng 2/11, phiên tòa xét xử đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu tiếp tục phần xét hỏi.
Tại phiên tòa, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) được hỏi về việc các quản lý văn phòng thường phải dành 40% tiền hoa hồng cho hoạt động của văn phòng, trong đó có tổ chức team building.
Nam khai từng bàn với Lê Khắc Ngọ về việc phải đầu tư trở lại một phần số tiền được hưởng vào văn phòng. Theo đó, các quản lý vùng, quản lý văn phòng phải tái đầu tư 40-50% vào đội, nhóm.
Về nguồn dữ liệu để nhân viên sale gọi điện mời chào khách hàng, bị cáo khai bộ phận marketing chạy quảng cáo để khách hàng tiếp cận tài liệu đầu tư, tham gia các buổi học trực tuyến và trực tiếp. Khi thấy quảng cáo, khách hàng tự điền thông tin cá nhân.
Ngoài ra, nhân viên marketing có thể tự tìm nguồn dữ liệu bằng cách mua trên mạng.
Theo Nam, khi nhân viên sale chốt được khách hàng, số tiền ban đầu thấp nhất là 500 USD, trường hợp nhiều khoảng 10.000 USD.
Khi được hỏi bộ phận nào chịu trách nhiệm đối với khoản thiệt hại lớn hơn về sau của nhà đầu tư, Nam cho rằng nhân viên sale chỉ gián tiếp mời chào, sau khi chốt được khách hàng thì khách bắt đầu giao dịch. Theo bị cáo, bộ phận chăm sóc khách hàng mới là bên trực tiếp "gây sát thương" lớn nhất cho khách.
Nam cũng khai có nhiều khách hàng tự mở tài khoản, tự giao dịch và thua lỗ, không phụ thuộc vào nhân viên sale hay bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty.
Theo lời khai của Nam, ban đầu các bị hại đầu tư theo giá cổ phiếu, thường thắng và có lãi. Tuy nhiên, khi chuyển sang giao dịch theo giá dầu, vàng, họ lại thua lỗ. Nam cho rằng những lần thắng khi đầu tư theo giá cổ phiếu đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư trước khi họ chuyển sang giao dịch theo giá dầu, vàng.
Nam cho rằng 99% nhà đầu tư trên sàn của mình thua lỗ vì không có kiến thức và đây không phải sân chơi dành cho họ. Bị cáo cũng nói hàng nghìn nhân viên tư vấn dưới quyền không có bằng cấp, kiến thức.
Cho rằng việc thua lỗ không chỉ xảy ra trên sàn của mình, Nam nói: “Đến 95% nhà đầu tư chứng khoán đều mất tiền. Kể cả những thạc sĩ, tiến sĩ khi giao dịch chứng khoán trên sàn thật thì tỉ lệ thua lỗ cũng trên 50%”.
Về trách nhiệm khắc phục hậu quả, bị cáo nêu quan điểm những người còn lại hưởng lợi bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu, nộp lại tiền cho các bị hại.
Theo Nam, với vai trò của mình, các nhân viên sale và leader không biết công ty hoạt động lừa đảo. Bị cáo đề nghị HĐXX, đại diện VKS xem xét mức án nhẹ hơn cho những người này.
Ngày 26/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 15 ngày, do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.
Do phiên tòa có đông người tham gia tố tụng (gồm 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa, hàng trăm người liên quan, nhân chứng,...) nên TAND TP Hà Nội quyết định sẽ tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Cáo trạng vụ án thể hiện năm 2018 Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.
Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán. Song các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền.
Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.
Cơ quan tố tụng xác định, Mr Pips đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.