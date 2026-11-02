Sáng 2/11, phiên tòa xét xử đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu tiếp tục phần xét hỏi.

Tại phiên tòa, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) được hỏi về việc các quản lý văn phòng thường phải dành 40% tiền hoa hồng cho hoạt động của văn phòng, trong đó có tổ chức team building.

Nam khai từng bàn với Lê Khắc Ngọ về việc phải đầu tư trở lại một phần số tiền được hưởng vào văn phòng. Theo đó, các quản lý vùng, quản lý văn phòng phải tái đầu tư 40-50% vào đội, nhóm.

Về nguồn dữ liệu để nhân viên sale gọi điện mời chào khách hàng, bị cáo khai bộ phận marketing chạy quảng cáo để khách hàng tiếp cận tài liệu đầu tư, tham gia các buổi học trực tuyến và trực tiếp. Khi thấy quảng cáo, khách hàng tự điền thông tin cá nhân.

Ngoài ra, nhân viên marketing có thể tự tìm nguồn dữ liệu bằng cách mua trên mạng.

Bị cáo Phó Đức Nam (Ảnh: Minh Phương).

Theo Nam, khi nhân viên sale chốt được khách hàng, số tiền ban đầu thấp nhất là 500 USD, trường hợp nhiều khoảng 10.000 USD.

Khi được hỏi bộ phận nào chịu trách nhiệm đối với khoản thiệt hại lớn hơn về sau của nhà đầu tư, Nam cho rằng nhân viên sale chỉ gián tiếp mời chào, sau khi chốt được khách hàng thì khách bắt đầu giao dịch. Theo bị cáo, bộ phận chăm sóc khách hàng mới là bên trực tiếp "gây sát thương" lớn nhất cho khách.

Nam cũng khai có nhiều khách hàng tự mở tài khoản, tự giao dịch và thua lỗ, không phụ thuộc vào nhân viên sale hay bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty.

Theo lời khai của Nam, ban đầu các bị hại đầu tư theo giá cổ phiếu, thường thắng và có lãi. Tuy nhiên, khi chuyển sang giao dịch theo giá dầu, vàng, họ lại thua lỗ. Nam cho rằng những lần thắng khi đầu tư theo giá cổ phiếu đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư trước khi họ chuyển sang giao dịch theo giá dầu, vàng.

Nam cho rằng 99% nhà đầu tư trên sàn của mình thua lỗ vì không có kiến thức và đây không phải sân chơi dành cho họ. Bị cáo cũng nói hàng nghìn nhân viên tư vấn dưới quyền không có bằng cấp, kiến thức.

Cho rằng việc thua lỗ không chỉ xảy ra trên sàn của mình, Nam nói: “Đến 95% nhà đầu tư chứng khoán đều mất tiền. Kể cả những thạc sĩ, tiến sĩ khi giao dịch chứng khoán trên sàn thật thì tỉ lệ thua lỗ cũng trên 50%”.

Về trách nhiệm khắc phục hậu quả, bị cáo nêu quan điểm những người còn lại hưởng lợi bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu, nộp lại tiền cho các bị hại.

Theo Nam, với vai trò của mình, các nhân viên sale và leader không biết công ty hoạt động lừa đảo. Bị cáo đề nghị HĐXX, đại diện VKS xem xét mức án nhẹ hơn cho những người này.