Shark Bình xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới

Chiều 31/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu.

Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐXX tiếp tục dành thời gian để các luật sư tham gia hỏi, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan trong vụ án.

Shark Bình nói gì về các giao dịch của Mr Pips qua ví Ngân Lượng?

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cho biết hệ thống ví điện tử Ngân lượng có liên kết với nhiều ngân hàng, cung cấp dịch vụ thanh toán cho số lượng lớn khách hàng.

Các sàn giao dịch của Phó Đức Nam ban đầu đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán qua ví Ngân lượng như những khách hàng thông thường khác.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa (Ảnh: Hồng Nguyên).

Sau một thời gian sử dụng dịch vụ thanh toán Ngân lượng, hệ thống này phát sinh nhiều khiếu nại của khách hàng đối với các giao dịch tài sàn của Phó Đức Nam.

Không chỉ nhận được phản ánh từ người sử dụng dịch vụ, Ngân Lượng còn tiếp nhận các đơn thư, công văn từ cơ quan công an liên quan đến hoạt động của những sàn giao dịch này.

Sau đó Shark Bình đã yêu cầu cấp dưới cho dừng giao dịch đối với các sàn của Phó Đức Nam tại ví Ngân lượng.

Ngoài việc trình bày về hoạt động của ví Ngân lượng, tại tòa Shark Bình còn đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết để giảm nhẹ đối với hai cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa (Ảnh: Hồng Nguyên).

Riêng đối với Trần Thị Thanh Tâm, bị cáo Bình cho biết người này đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đồng thời vừa trải qua cuộc phẫu thuật điều trị ung thư tuyến giáp.

"Trần Thị Thanh Tâm nuôi con nhỏ dưới 36 tháng và vừa phẫu thuật cắt ung thư tuyến giáp nên trong tình trạng sức khỏe yếu, khó khăn nên bị cáo kính mong HĐXX xem xét tình tiết này", Shark Bình trình bày.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Nam, nhân viên của Shark Bình, xác nhận trong quá trình vận hành hệ thống thanh toán, công ty đã nhận được những phản ánh, khiếu nại từ nhóm khách hàng tham gia các sàn giao dịch của Phó Đức Nam.

Bị cáo Nam cho biết sau khi nắm được sự việc, Shark Bình đã có những chỉ đạo riêng đối với việc xử lý khiếu nại liên quan đến nhóm khách hàng này.

Trong đó Nguyễn Hòa Bình yêu cầu cấp dưới phải theo sát, xem xét và giải quyết các phản ánh nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Tiếp tục trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Trần Thị Thanh Tâm, một nhân viên khác của Shark Bình, trình bày ngay từ năm 2022, ông Bình đã chỉ đạo đóng toàn bộ các ví điện tử của Phó Đức Nam tại cổng thanh toán Ngân lượng do phát sinh những phản ánh từ cơ quan chức năng.

Mr Pips nói lý do tuyển dụng nhiều nhân viên trẻ tuổi

Cũng trong phiên xét hỏi chiều 31/10, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) tiếp tục trả lời các câu hỏi của luật sư liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối.

Khi được hỏi về nhân sự trong đường dây, Ngọ cho biết trong suốt quá trình quản lý các sàn giao dịch, chưa có nhân viên cấp quản lý nào tự ý nghỉ việc.

Mr Hunter lý giải nguyên nhân cấp dưới không tự ý nghỉ việc là do mức thu nhập quá hấp dẫn.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại tòa (Ảnh: Hồng Nguyên).

Trong khi đó, trả lời các câu hỏi của luật sư, Phó Đức Nam tiếp tục đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người tham gia các sàn chứng khoán quốc tế.

Cụ thể Mr Pips đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ trách nhiệm của Bùi Trung Đức và các nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng.

Bùi Trung Đức bị bắt năm 2023 và đến năm 2025 đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó Đức Nam cho rằng việc làm rõ vai trò, trách nhiệm của những cá nhân này là cần thiết nhằm xác định đầy đủ những người liên quan, đồng thời có thêm cơ sở truy thu tài sản, phục vụ việc khắc phục hậu quả vụ án.

Cũng tại tòa, khi được luật sư hỏi về lý do tuyển dụng nhiều nhân viên có tuổi đời còn rất trẻ vào làm việc, Mr Pips cho biết nhóm lao động này có nhiều năng lượng, nhiệt huyết và dễ đào tạo.

Nắm bắt được điểm yếu này, Nam cùng các quản lý khác đã tập trung tuyển nhân viên trẻ vào làm việc.

"Các nhân viên trẻ được tạo dựng niềm tin rằng thị trường chứng khoán quốc tế là nơi bất kỳ ai cũng có cơ hội đầu tư và giành chiến thắng. Tuy nhiên, thực tế việc chiến thắng trên thị trường này lại vô cùng khó khăn", Phó Đức Nam nói.