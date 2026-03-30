Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị dẫn giải đến tòa

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Trong 23 bị cáo, có 13 người thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, như ông Hoàng Văn Thắng; ông Trần Tố Nghị cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4.

Ông Thắng bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân (trong ảnh), bị truy tố về 3 tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo VKSND Tối cao, vụ án liên quan 5 gói thầu tại 4 dự án thủy lợi, gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Các gói thầu này do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Cáo trạng xác định, trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công, Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu Quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án.

Bị cáo Dân bị cáo buộc đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, từ đó để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu.

Hành vi trên bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Ngoài sai phạm đấu thầu, VKS cáo buộc trong quá trình thi công và kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên và Vũ Thị Kim Liên thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, một hệ thống ghi số liệu thực chi để quản lý nội bộ; hệ thống còn lại ghi số liệu trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa các khoản chi để kê khai, báo cáo thuế. Hành vi này bị xác định vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Để phục vụ xét xử, tòa triệu tập gần 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý xây dựng công trình, các Ban Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi số 1, 2, 4, 8, cùng một số doanh nghiệp, ngân hàng liên quan.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Quang Chiều. Vụ án dự kiến xét xử trong nhiều ngày.