Phát hiện “tử thần” trong hàng chục bao đựng thức ăn gia súc

Ngày 20/4, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi thông tin, lực lượng trinh sát của đơn vị đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Hậu (37 tuổi, trú tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) đang vận chuyển một lượng lớn thuốc nổ đi tiêu thụ.

Vụ bắt giữ diễn ra lúc 16h40 ngày 18/4 tại địa bàn xã Vạn Tường. Thời điểm đó, đối tượng Phạm Văn Hậu điều khiển xe máy chở theo một bao tải loại dùng để chứa thức ăn gia súc thì bị lực lượng biên phòng dừng xe kiểm tra.

Lực lượng biên phòng kiểm tra, thu giữ thuốc nổ được giấu tại một quán ăn (Ảnh: Văn Tánh).

Kết quả kiểm tra cho thấy bên trong bao tải là 20kg chất rắn màu xám. Đối tượng Hậu khai nhận đây là thuốc nổ dạng rắn đang được vận chuyển đi bán cho ngư dân sử dụng khai thác hải sản trái phép.

Từ lời khai của Hậu, lực lượng biên phòng đã khám xét khẩn cấp quán ăn do bà N.T.M. (41 tuổi, trú tại xã Vạn Tường) làm chủ. Tại đây, các trinh sát phát hiện thêm 13 bao tải chứa thuốc nổ được giấu phía sau quán. Tổng lượng thuốc nổ thu giữ trong vụ việc này lên đến 377kg.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã trưng cầu giám định toàn bộ tang vật liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.