Phát hiện ô tô đang chở hơn 2 tấn tóp mỡ bốc mùi ra Hà Nội tiêu thụ

Ngày 29/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh này vừa phát hiện, bàn giao hơn 2 tấn tóp mỡ bốc mùi cho lực lượng chức năng xử lý.

Chiếc ô tô chở 2,1 tấn tóp mỡ có dấu hiệu bị mốc, bốc mùi (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 29/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường trục xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên, tổ tuần tra kiểm soát số 3 thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 17A-716.93 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định.

Quá trình kiểm tra thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng 2,1 tấn mỡ lợn đã qua sơ chế (tóp mỡ) có dấu hiệu bị mốc, bốc mùi khó chịu.

Người điều khiển phương tiện được xác định là N.K.L. (SN 1980), trú tại thôn Trung Hòa, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên. Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe khai nhận số hàng hóa trên được thu mua từ tỉnh Thanh Hóa, đang trên đường vận chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ.

Toàn bộ tang vật đã được Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên bàn giao đến lực lượng Quản lý thị trường để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.